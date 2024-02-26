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Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanacak olan Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:21
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Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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