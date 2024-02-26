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Fenerbahçe ve Ankaragücü Türkiye Kupası'nda 14 yıl sonra rakip olacak

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile 2010 yılından sonra ilk kez kupada karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:18
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Fenerbahçe ve Ankaragücü Türkiye Kupası'nda 14 yıl sonra rakip olacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, 14 yıl sonra kupada birbirlerine rakip olacak. Sarı-lacivertli iki takım, birbirleriyle Türkiye Kupası'nda son olarak 2010-2011 sezonunda eşleşti. Grup statüsünün devrede olduğu bu sezon, C Grubu'nda 9 Kasım 2010'da rakibini ağırlayan MKE Ankaragücü, 4-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Yıllar sonra bir kez daha kupada eşleşen iki takım, tek maçlı eleme sistemiyle birbirlerini saf dışı bırakmaya çalışacak.

KUPADA 16 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, bugüne dek Türkiye Kupası'nda 16 kez birbirleriyle karşılaştı. İki takımın kupadaki eşleşmeleri oldukça çekişmeli geçti. Türkiye Kupası'ndaki 16 müsabakada Fenerbahçe 8, MKE Ankaragücü ise 7 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

KUPA REKABETİ 60 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Sarı-lacivertli renktaşların Türkiye Kupası'ndaki rekabeti tam 60 yıl öncesine dayanıyor. İki takım, kupadaki ilk eşleşmesini 25 Mart 1964'de yaşadı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 60 yıl önce oynanan ilk kupa karşılaşmasında gülen taraf başkentin sarı-lacivertli takımı oldu. MKE Ankaragücü, 3. tur eşleşmesinde Turan Doğangün ve Ertan Adatepe'nin golleriyle 2-0 kazanarak rakibini eledi.

ELEME MAÇLARI DENGELİ GEÇİYOR

İki takım bugüne dek Ziraat Türkiye Kupası'nın elemeli turlarında 9 defa eşleşti. Eleme sistemiyle oynanan maçlarda Fenerbahçe 5, MKE Ankaragücü ise 4 kez turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasındaki son eleme usulü maç 23 Ocak 2005'te oynanmış ve Fenerbahçe 3-2'lik galibiyetle 3. turda geçmişti.

FENERBAHÇE 7 MKE ANKARAGÜCÜ 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Türkiye Kupası'nı bugüne dek Fenerbahçe 7, MKE Ankaragücü ise 2 kez müzesine götürdü. Kupayı son kazanan takım olan Fenerbahçe, geçen sezon Başakşehir'i yenerek bu zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'u yenerek kupayı kazandı. "Kupa Beyi" unvanlı MKE Ankaragücü ise 1971-1972'de Altay'ı, 1980-1981'de ise Boluspor'u yenerek bu kulvarda adını zirveye yazdırdı.

KUPA MAÇLARINDAKİ SONUÇLAR

İki takım arasındaki Türkiye Kupası eşleşmeleri ve sonuçları şöyle:

Sezon Aşama Sonuç Tur atlayan
1963-1964 3. Tur 2-0 MKE Ankaragücü
1972-1973 Yarı final 2-1, 0-1 MKE Ankaragücü
1973-1974 1. Tur 1-0, 0-2 Fenerbahçe
1980-1981 Yarı final 1-0, 1-1 MKE Ankaragücü
1983-1984 Yarı final 1-0, 0-2 Fenerbahçe
1989-1990 Çeyrek final 2-3 Fenerbahçe
1990-1991 Yarı final 3-1 MKE Ankaragücü
2000-2001 Çeyrek final 1-3 Fenerbahçe
2004-2005 3. Tur 2-3 Fenerbahçe
2005-2006 Grup aşaması 2-3 -
2008-2009 Grup aşaması 0-1 -
2010-2011 Grup aşaması 4-2 -

Not: Sonuçlarda ilk takım MKE Ankaragücü olarak alınmıştır.

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