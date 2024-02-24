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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 27. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde ezeli rakibi Galatasaray ile zirve mücadelesi veren İsmail Kartal'ın öğrencileri mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 19:10
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Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 27. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini mağlup ederek Galatasaray ile olan zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Jayden, İsmail, Krunic, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA 42. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 33 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 104 gol atarken, Paşa da 37 kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 7 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 13 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 9 mücadeleden galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 38 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta da 6 galibiyet elde etti.

15 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 15 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Rizespor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge.

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FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI TIKLA CANLI İZLE: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın linki
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