Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, ülkesinde yayın yapan Kurir'e açıklamalarda bulundu. Tadic, Galatasaray ile ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte tecrübeli yıldızın dikkat çeken açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:10 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic, ülkesinde yayın yapan Kurir'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Tadic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TUTKU VE FANATİZM İNANILMAZ"
Türkiye'de futbola olan tutku ve fanatizm inanılmaz. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden biri de bu. Çünkü tribüne baktığımda şunu görüyorum. Fenerbahçe taraftarları bu kulübü koşulsuz, karşılık beklemeden seviyor. Bu çok değerli. Her maç ellerinden geleni yapan bir taraftar ordusu var.

.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

"GALATASARAY DA ÇOK GÜÇLÜ"
Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamadığı için taraftarlarımız lig şampiyonluğu için çok heyecanlı ve çok istekli. Bu sene pek çok büyük futbolcu geldi. İyi oyuncular geldi. Emin olun, buraya gelen her futbolcu şampiyonluk yarışına damga vurarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Elbette kolay olmayacak. Galatasaray da çok güçlü ve şu an 2 puan öndeler. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Fenerbahçe taraftarı da enerjimizi görüyor.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

"Teknoloji ile aran nasıl?" sorusuna ise Tadic, "Telefonu mümkün olduğunca az kullanmaya çalışıyorum. Teknoloji insan ilişkilerini kötü hale getirdi biraz. Mesela bir şeyler içmek için restorana gittiğiniz zaman insanlar sürekli telefonlarıyla meşgul. Sohbet etsek daha iyi değil mi?" cevabını verdi.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

DUSAN TADIC KİMDİR?
Dusan Tadic, 20 Kasım 1988'de o zamanki adıyla Yugoslavya'nın Backa Topola kentinde dünyaya geldi. Futbola Vojvodina altyapısında başladı.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

2006'da A takıma yükselen Tadic, 2010 yazında ise 1.1 milyon Euro'ya Groningen'in yolunu tuttu. Burada 2 yıl forma terleten Tadic, 2012 yazında 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Twente'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Yine 2 yıl sonra ise 14 milyon Euro'ya Southampton'a imza attı. 2018 yazında ise 13.7 milyon Euro'ya Ajax'a geldi. Sezon başında Ajax'la sözleşme yenilemeyen Tadic, Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro..

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...
F.Bahçe transfer düğmesine bastı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024 | 🌹 Resimli, dualı Berat Kandili mesajları 🤲
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 23 Şubat rakamları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! F.Bahçeli Sevgi Uzun WNBA'de forma giyecek! 20:17
TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! TBF'den F.Bahçe Beko'ya ceza! 20:14
Tadic'ten Galatasaray itirafı! Tadic'ten Galatasaray itirafı! 20:09
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... 19:45
Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! Dikkat çeken F.Bahçe açıklaması! 18:56
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! Eyüp Aydın'a beklenmedik talip! 18:47
Daha Eski
18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi 18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi 18:28
Eski İspanyol futbolcu Müslüman oldu! Eski İspanyol futbolcu Müslüman oldu! 18:19
Milli okçu Mete Gazoz gelecek hedefini açıkladı! Milli okçu Mete Gazoz gelecek hedefini açıkladı! 17:54
Trabzonspor'da A. Demirspor hazırlıkları! Trabzonspor'da A. Demirspor hazırlıkları! 17:50
Samsunspor - Rizespor | CANLI Samsunspor - Rizespor | CANLI 17:47
PFDK'ya sevk edildi! Icardi kaç maç ceza alacak? PFDK'ya sevk edildi! Icardi kaç maç ceza alacak? 17:45