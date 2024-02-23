Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, ülkesinde yayın yapan Kurir'e açıklamalarda bulundu. Tadic, Galatasaray ile ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte tecrübeli yıldızın dikkat çeken açıklamaları...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:10Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 20:11
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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic, ülkesinde yayın yapan Kurir'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tadic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"TUTKU VE FANATİZM İNANILMAZ" Türkiye'de futbola olan tutku ve fanatizm inanılmaz. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden biri de bu. Çünkü tribüne baktığımda şunu görüyorum. Fenerbahçe taraftarları bu kulübü koşulsuz, karşılık beklemeden seviyor. Bu çok değerli. Her maç ellerinden geleni yapan bir taraftar ordusu var.
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"GALATASARAY DA ÇOK GÜÇLÜ" Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamadığı için taraftarlarımız lig şampiyonluğu için çok heyecanlı ve çok istekli. Bu sene pek çok büyük futbolcu geldi. İyi oyuncular geldi. Emin olun, buraya gelen her futbolcu şampiyonluk yarışına damga vurarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Elbette kolay olmayacak. Galatasaray da çok güçlü ve şu an 2 puan öndeler. Ancak biz kendimize inanıyoruz. Fenerbahçe taraftarı da enerjimizi görüyor.
"Teknoloji ile aran nasıl?" sorusuna ise Tadic, "Telefonu mümkün olduğunca az kullanmaya çalışıyorum. Teknoloji insan ilişkilerini kötü hale getirdi biraz. Mesela bir şeyler içmek için restorana gittiğiniz zaman insanlar sürekli telefonlarıyla meşgul. Sohbet etsek daha iyi değil mi?" cevabını verdi.
DUSAN TADIC KİMDİR? Dusan Tadic, 20 Kasım 1988'de o zamanki adıyla Yugoslavya'nın Backa Topola kentinde dünyaya geldi. Futbola Vojvodina altyapısında başladı.
2006'da A takıma yükselen Tadic, 2010 yazında ise 1.1 milyon Euro'ya Groningen'in yolunu tuttu. Burada 2 yıl forma terleten Tadic, 2012 yazında 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Twente'ye transfer oldu.
Yine 2 yıl sonra ise 14 milyon Euro'ya Southampton'a imza attı. 2018 yazında ise 13.7 milyon Euro'ya Ajax'a geldi. Sezon başında Ajax'la sözleşme yenilemeyen Tadic, Fenerbahçe'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro..
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, 39 maçta forma giydi ve 12 gol, 10 asistlik performans sergiledi.