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Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kanarya'nın yıldız futbolcusu Edin Dzeko, takımla birlikte antrenmanda yer almadı. Kulüpten Dzeko ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:31
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Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma idmanıyla devam etti. Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

DZEKO TEDBİR AMAÇLI TAKIMLA ÇALIŞMADI!
Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı. Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.

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