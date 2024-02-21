Edin Dzeko idmanda yok! Fenerbahçe'den açıklama geldi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Kanarya'nın yıldız futbolcusu Edin Dzeko, takımla birlikte antrenmanda yer almadı. Kulüpten Dzeko ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
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DZEKO TEDBİR AMAÇLI TAKIMLA ÇALIŞMADI!
Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.
Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı. Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.
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