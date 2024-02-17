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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: Her şeyi içime attım çok doluyum!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde başarılı futbolcu Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 21:26
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş: Her şeyi içime attım çok doluyum!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte o sözler...

"Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için mutluyuz. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum."

"Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik. Yalandan değil. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam, son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Biz elimizden geleni yapacağız. Benim için maç iyi geçtiği için mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe!"

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