Haberler Fenerbahçe UEFA açıkladı! O listede tek türk takımı var

UEFA açıkladı! O listede tek türk takımı var

Fenerbahçe, 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasına girdi. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 14:56 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 15:53
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UEFA açıkladı! O listede tek türk takımı var

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.

İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon avro)
1 Manchester City İngiltere 401
2 Barcelona İspanya 396
3 Manchester United İngiltere 377
4 Bayern Münih Almanya 368
5 Real Madrid İspanya 355
6 PSG Fransa 343
7 Liverpool İngiltere 311
8 Tottenham İngiltere 247
9 Borussia Dortmund Almanya 209
10 Arsenal İngiltere 195
11 Juventus İtalya 194
12 Leipzig Almanya 134
13 Milan İtalya 128
14 Atletico Madrid İspanya 123
15 Ajax Hollanda 83
16 Inter İtalya 81
17 Napoli İtalya 59
18 Fenerbahçe Türkiye 58
19 Union Berlin Almanya 57
20 Celtic İskoçya 54
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