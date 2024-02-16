Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, adı transfer dedikodularına karışan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Koç, "Ferdi çok güzel gelişti ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem Ferdi sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacaktır. Genç futbolcular Avrupa'ya çok erken gidiyor. İnşallah Arda Güler'e bu olmaz ama neredeyse hepsi geri döndü. Doğru zamanda doğru yere gitmek gerekiyor" diyerek ayrılığın fitilini ateşledi. Daha önce açıkladığı gibi Fenerbahçe'deki başkanlık görevini bırakacağını yineleyen Ali Koç, şampiyonluk yarışıyla ilgili ise şunları söyledi: "Taraftarlarımız çok karamsarlığa kapıldı. Alanyaspor beraberliği sonrası dağıldılar. Daha çok puan kayıpları yaşanacak, sakin olsunlar. Biz şu an her maçımızı kazansak şampiyon oluyoruz. Umutlarını asla kaybetmesinler."