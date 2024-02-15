Haberler Galatasaray UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUMU | Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların, Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geleceği mücadele kapalı gişe oynanacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde bu turda mücadele etmeyecek. Sarı-lacivertliler grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya yükselmişti. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 15:31
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UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti.

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek.

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray'ın bu mücadele öncesi satışa sunulan tüm biletleri tükendi.

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamladı ve direkt son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler bu turda karşılaşma oynamayacak.

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

1- İNGİLTERE: 100.803

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

2- İSPANYA: 85.384

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

3- İTALYA: 83.569

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

4- ALMANYA: 80.909

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

5- FRANSA: 62.497

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

6- HOLLANDA: 59.900

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 53.149

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 46.000

UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray

9- TÜRKİYE: 37.100

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