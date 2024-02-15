UEFA ÜLKE PUANI | İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu | Fenerbahçe - Galatasaray
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUMU | Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların, Çekya temsilcisi ile karşı karşıya geleceği mücadele kapalı gişe oynanacak. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde bu turda mücadele etmeyecek. Sarı-lacivertliler grubunu lider bitirdiği için direkt son 16'ya yükselmişti. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
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Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamladı ve direkt son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler bu turda karşılaşma oynamayacak.
Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
İŞTE GÜNCEL SIRALAMA
10- İSKOÇYA: 35.850
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