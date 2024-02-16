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Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Mario Branco sezon sonunda ayrılıyor. Porto ve Benfica’dan teklif alan Portekizli futbol adamı, bu sezonki takım planlamasını yapan kişi olarak biliniyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco ile ilgili olarak önemli bir gelime yaşandı.

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Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de önemli transferlere imza atan ve bu sezonki takımın kurulmasının mimarı olan ve tüm planlamaları yapan Branco'nun sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrılacağı öğrenildi. Mario Branco son olarak Rade Krunic transferinde yoğun mesai harcamış ve Bosna Hersekli orta sahanın Milan'dan transferini gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Daha önce çalıştığı kulüplerde de başarılı işlere imza atan Branco'nun, Porto ve Benfica kulüplerinden teklif aldığı ve bu iki kulüpten birinde çalışma olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. 47 yaşındaki Portekizli, kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlangıç yaparken Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi devam ettirdi.

Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Branco, 2009 yılında Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı. Branco, Hajduk Split, Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da ve PAOK'ta görev aldı.

Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

GERÇEK BİR FUTBOL DEHASI
Futbol dünyasında ilk olarak scout olarak göreve başlayan Mario Branco, sonrasında sportif direktörlük yaptı. Sportif direktörlük yaptığı takımlarda da başarılı iylere imza attı. Özellikle müevazi bir kulüp olan Hajduk Split, onun döneminde şampiyonluğa oynadı.

Fenerbahçe'de Mario Branco şoku! Sezon sonunda...

Ve daha birçok düşük bütçeli takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağladı. Portekizli futbol adamının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Porto ya da Benfica'da görev yapacağı iddia ediliyor.

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