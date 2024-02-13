Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, bir yandan önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına da başlamış durumda. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Devre arası transfer dönemi bitmesine rağmen, Fenerbahçe için iddialar gelmeye devam ediyor...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Sarı-lacivertliler sezon sonu planlamasına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Kanat bölgesi için listesini oluşturan yönetim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Kanarya'nın bonservisi Real Betis'te olan ancak Suudi ekibi Al-Okhdood'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alex Collado'yu izlemeye aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

İspanyol basını Diario Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Real Betis'in kiralık yıldızı Alex Collado'ya yoğun ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyla yaz transfer dönemi için anlaşma yapmak istiyor ve öncelikli hedef olarak belirledi.


TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Fener'in Alex Collado'ya bir teklif yaparak kadrosuna katmasını Barcelona da yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Çünkü alınacak bonservis bedelinin yüzde 30'luk kısmı Katalan ekibine gidecek."

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

27 Temmuz 2023'te Barcelona'dan bedelsiz alınan Alex, 31 Temmuz 2023'te ise Al-Okhdood'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

SADECE 1 ASİST YAPTI
Bu sezon Suudi ekibinde, 18'i Pro Lig, 1'i ise Kral Kupası olmak üzere 19 maça çıkan Alex Collado, bin 475 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Collado, gol atamazken, 1 asist katkısı sağlayabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Genç oyuncunun Real Betis'teki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Kariyerine Espanyol altyapısında başlayan Collado, 2010 yılında Barcelona altyapısına geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Uzun süre Katalan ekibinin alt yaş kategorilerinde forma giyen İspanyol futbolcu, 2021 yılında Barcelona A Takımı'nda forma giymeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! İspanyollar duyurdu

Sonrasında Granada ve Elche'ye kiralanan Alex Collado, 2023 yılında Real Betis'e transfer oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den flaş Volkan Demirel hamlesi!
İskoçya'da Ryan Kent şaşkınlığı!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Şubat)
ŞANLIURFA SÖĞÜRMELİ KEBAP TARİFİ | Söğürmeli kebap nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01
Real Madrid kaza atlattı Real Madrid kaza atlattı 00:58
Halterde 3 altın geldi Halterde 3 altın geldi 00:57
Daha Eski
Potada kupa şöleni Potada kupa şöleni 00:50
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:49
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:48
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:48
Filede çeyrek şov Filede çeyrek şov 00:37
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:35