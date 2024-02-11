Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak...

Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 21:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak...

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Açıkçası cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik, sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük, bunu biliyorduk.Bunu da yaptık açıkçası öne geçtiK. Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a puan kaybetmemeliyiz."

"Yanlış bir şey varsa, işler doğru gitmiyorsa asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda liderlerin öne çıkması gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım olarak saha içinde ve saha dışında sorumluluk almalıyız. Hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Her şeyden daha çok, beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum."

DİĞER
Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u meğer Adile Naşit'in yeğeniymiş! İşte babası da oyuncu olan Yargı'nın Başsavcı Ertuğrul'u...
AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
F.Bahçe'ye Kadıköy'de Alanyaspor çelmesi!
F.Bahçe 2 puan bıraktı! İşte Süper Lig'de puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dzeko gol krallığında liderliğini sürdürdü!
F.Bahçe evinde 4. kez puan bıraktı!
💥Süper Loto çekildi (11 Şubat)
En güzel ŞABAN AYI MESAJLARI RESİMLİ 2024
Şaban ayı ne zaman başlayacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak... 21:26
Manisa FK evinde 3 puanı kaptı! Manisa FK evinde 3 puanı kaptı! 21:18
Panathinaikos deplasmanda 3 golle kazandı! Panathinaikos deplasmanda 3 golle kazandı! 21:08
F.Bahçe 2 puan bıraktı! İşte Süper Lig'de puan durumu F.Bahçe 2 puan bıraktı! İşte Süper Lig'de puan durumu 21:05
F.Bahçe'ye Kadıköy'de Alanyaspor çelmesi! F.Bahçe'ye Kadıköy'de Alanyaspor çelmesi! 21:02
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 20:18
Daha Eski
Toroğlu'dan Cengiz Ünder'e eleştiri! Toroğlu'dan Cengiz Ünder'e eleştiri! 20:08
Beşiktaş kafilesi Kayseri'de! Beşiktaş kafilesi Kayseri'de! 19:51
Stutgart 3 puanı 3 golle aldı! Stutgart 3 puanı 3 golle aldı! 19:50
Trabzonspor Hatayspor maçına hazır! Trabzonspor Hatayspor maçına hazır! 19:41
"Bundan sonraki her maçımız final maçı" "Bundan sonraki her maçımız final maçı" 19:36
Arsenal West Ham'a gol yağdırdı! Arsenal West Ham'a gol yağdırdı! 19:06