Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Şampiyon olmak istiyorsak...

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Açıkçası cümlelere başlamak zor. Kolay bir gol yedik, sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük, bunu biliyorduk.Bunu da yaptık açıkçası öne geçtiK. Bazı şeyleri daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanyaspor'a puan kaybetmemeliyiz."

"Yanlış bir şey varsa, işler doğru gitmiyorsa asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu anlamda liderlerin öne çıkması gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım olarak saha içinde ve saha dışında sorumluluk almalıyız. Hep birlikte kalabilmek için bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Her şeyden daha çok, beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum."