FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yeniden lider koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep deplasmanında sakatlanan Joshua King, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright

Osayi-Samuel de yok. Çağdaş Atan'ın yöneteceği maç hakkında 'Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' soruları araştırılıyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: LIVAKOVIC, MERT MÜLDÜR, ÇAĞLAR, DJIKU, FERDI, ISMAIL, KRUNIC, CENGIZ, SZYMANSKI, TADIC, DZEKO.

Alanyaspor: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, FURKAN, LIMA, BALKOVEC, FER, RICHARD, OĞUZ, NOVAIS, AUGUSTO, EFECAN.

BECAO 105 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi. Brezilyalı oyuncu forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti. Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor. Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.