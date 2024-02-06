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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi. Yeni transferler listede yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 21:40
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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu güncelledi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini güncelledi.

Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya yapılan 23 kişilik listede yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

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