TRANSFER HABERİ - Erencan Yardımcı için resmi açıklama! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen Erencan Yardımcı ile anılmıştı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 21 yaşındaki golcünün transferine ilişkin bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Stoper ve orta sahasını güçlendirmesinin ardından forvet takviyesi yapmak isteyen ve eski golcüsü Serdar Dursun'u yeniden kadroya katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Erencan Yardımcı olmuştu.
Bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve bu sezon Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen genç santrfor, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Erencan'ın transferiyle ilgili açıklama yaptı.
"BELİRLEDİĞİMİZ FİYAT 10 MİLYON EURO"
Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'de 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü de durumu hakkında bilgi aldı. Erencan, bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400 bin euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir." ifadelerini kullandı.
Erencan Yardımcı bu sezon Pendikspor formasıyla 29 maça çıktı.
21 yaşındaki forvet, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Erencan'ın Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.88 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon Euro.
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