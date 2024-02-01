Ryan Kent'in Lazio'ya transferi iptal oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takım gönderilecek isimler arasında yer alan Ryan Kent ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcunun transferi için Lazio ile 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşma sağlamıştı.

ALACAKLARINI ALMADAN AYRILMAYI REDDETTİ

Sky Italia, Kent'in Fenerbahçe'den kalan ödemelerini almadan ayrılmayı reddettiği için Lazio'ya transferinin iptal olduğunu duyurdu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta süre alan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.