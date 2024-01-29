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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle ses getiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yolda. İşte o isim ve transferdeki dikkat çeken Livakovic detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:49
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Sarı lacivertliler 23. hafta maçında evinde Ankaragücü'nü konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Kanarya zorlu mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 önemli ismi kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Kanarya'da sıra geldi takımdan ayrılacak isimlere.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Bu doğrultuda Fenerbahçeli yıldızla ilgili bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Sarı lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic'in, o isme transfer önerisinde bulunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Konuya dair gelişmeyi ise Hırvat basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

24sata.hr'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Livakovic, takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'e gitmesini tavsiye etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Hırvat file bekçisi ile Kent arasındaki konuşmanın soyunma odasında gerçekleştiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

27 yaşındaki kanat oyuncusuyla Al-Ettifaq'ın da ilgilendiği ve Kent'in Arabistan'a gitmemesi durumunda Dinamo'ya imza atacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Ancak transferdeki tek problemin Kent'in yüksek maaş talebi olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'deki maaşının iki katını istediği ancak Al-Ettifaq'ın yüzde 60'lık bir karşı teklifle yanıt verdiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Bu noktada Kent'in yüksek talepleri sonrası Zagreb'e transferinin nasıl gerçekleşeceğinin soru işareti olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Transfer için tek umut verici noktanın ise Ryan Kent'in bir yandan da kalitesi daha yüksek liglere gitmeyi düşünmesi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Bu yüzden Dinamo Zagreb'in transfer için hala şansının olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

İngiliz sol kanat bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi

Ayrıca 2 de asist yaptı.

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