TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gideceği takımı Livakovic önerdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle ses getiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yolda. İşte o isim ve transferdeki dikkat çeken Livakovic detayı... (FB spor haberi)
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Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 3 önemli ismi kadrosuna katmıştı.
Kanarya'da sıra geldi takımdan ayrılacak isimlere.
Bu doğrultuda Fenerbahçeli yıldızla ilgili bomba bir iddia geldi.
Sarı lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic'in, o isme transfer önerisinde bulunduğu belirtildi.
Konuya dair gelişmeyi ise Hırvat basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
24sata.hr'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Livakovic, takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent'e Dinamo Zagreb'e gitmesini tavsiye etti.
Hırvat file bekçisi ile Kent arasındaki konuşmanın soyunma odasında gerçekleştiği vurgulandı.
27 yaşındaki kanat oyuncusuyla Al-Ettifaq'ın da ilgilendiği ve Kent'in Arabistan'a gitmemesi durumunda Dinamo'ya imza atacağı kaydedildi.
Ancak transferdeki tek problemin Kent'in yüksek maaş talebi olduğu aktarıldı.
İngiliz yıldızın, Fenerbahçe'deki maaşının iki katını istediği ancak Al-Ettifaq'ın yüzde 60'lık bir karşı teklifle yanıt verdiği yazıldı.
Bu noktada Kent'in yüksek talepleri sonrası Zagreb'e transferinin nasıl gerçekleşeceğinin soru işareti olduğu bildirildi.
Transfer için tek umut verici noktanın ise Ryan Kent'in bir yandan da kalitesi daha yüksek liglere gitmeyi düşünmesi.
Bu yüzden Dinamo Zagreb'in transfer için hala şansının olduğu ifade edildi.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı.
İngiliz sol kanat bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldızın, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027'de bitecek.
Kent sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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