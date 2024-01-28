FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra ayrılacak oyunculara geldi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den eski öğrencisi Michy Batshuayi'yi transfer etmeye hazırlandığı ifade edildi. İşte yıldız golcünün bonservis bedeli...
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İlk olarak Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlayan Kanarya, dünyaca ünlü yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.
Diğer hamlesini orta sahaya yapan yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi Rade Krunic'e imza attırdı.
Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.
Atletico Madrid'den kiralanacak yıldız isim, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Çağlar'ın sarı-lacivertlilerdeki kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Kanarya'da sıra ayrılacak isimlere geldi.
Birçok futbolcusuna teklif gelen Fenerbahçe'de bazı isimlere veda edilecek.
BATSHUAYI'YE FLAŞ TALİP!
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor.
Son durumu merak konusu olan Belçikalı golcüye yeni bir talip çıktı.
JORGE JESUS İSTİYOR!
Arap basını, Michy Batshuayi'nin Al-Hilal'e transfer olacağını iddia etti.
Haberde; Teknik direktör Jorge Jesus, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.
Al Hilal'in Belçikalı golcü için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.
6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Suudi Arabistan Ligi ekibinin, Batshuayi için 6 milyon euro ayırdığı belirtildi.
Batshuayi, takımda kalmak istediğini vurgulasa da sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde Batshuayi'yi satmayı hedefliyor.
Bu sezon Fenerbahçe'de 26 resmi maçta forma giyen yıldız oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Batshuayi'nin kontratında 1 yıllık opsiyon bulunuyor.
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