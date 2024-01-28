Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra ayrılacak oyunculara geldi. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den eski öğrencisi Michy Batshuayi'yi transfer etmeye hazırlandığı ifade edildi. İşte yıldız golcünün bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 12:27
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FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı-lacivertliler, üst üste transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

3 kulvarda başarı hedefinde olan Kanarya, yaptığı flaş transferlerle dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

İlk olarak Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlayan Kanarya, dünyaca ünlü yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Diğer hamlesini orta sahaya yapan yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözdesi Rade Krunic'e imza attırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, son olarak Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Atletico Madrid'den kiralanacak yıldız isim, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Çağlar'ın sarı-lacivertlilerdeki kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Kanarya'da sıra ayrılacak isimlere geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Birçok futbolcusuna teklif gelen Fenerbahçe'de bazı isimlere veda edilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

BATSHUAYI'YE FLAŞ TALİP!
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Son durumu merak konusu olan Belçikalı golcüye yeni bir talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

JORGE JESUS İSTİYOR!
Arap basını, Michy Batshuayi'nin Al-Hilal'e transfer olacağını iddia etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Haberde; Teknik direktör Jorge Jesus, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Al Hilal'in Belçikalı golcü için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

6 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!
Suudi Arabistan Ligi ekibinin, Batshuayi için 6 milyon euro ayırdığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Batshuayi, takımda kalmak istediğini vurgulasa da sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde Batshuayi'yi satmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi Jorge Jesus'un yanına gidiyor! İşte bonservis bedeli

Bu sezon Fenerbahçe'de 26 resmi maçta forma giyen yıldız oyuncu, 14 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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