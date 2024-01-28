Haberler Fenerbahçe Alexander Djiku: Biz gerçekten çok büyük bir takımız!

Alexander Djiku: Biz gerçekten çok büyük bir takımız!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılırken Kanarya'da Alexander Djiku dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 21:16
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Alexander Djiku: Biz gerçekten çok büyük bir takımız!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN SÖZLERİ:

Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu.

Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli.

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