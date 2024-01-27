Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız futbolcuya son olarak Tottenham talip olmuştu. Polonyalı gazeteci Tomaz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:17
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Kanarya, Dzeko, Tadic, Fred ve Cengiz Ünder biri çok sayıda tanınmış isimle sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Sarı-lacivertliler, adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Oyunun her iki tarafında da etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Sebastian Szymanski'ye Premier Lig ekibi Tottenham'ın talip olduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye resmi tekif yapacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Polonya basını, adı sık sık Tottenham ile anılan Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Polonya'da yayın yapan Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tomasz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin konuştu.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

BU SEZON FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK

Wlodarczyk, "Hem Fenerbahçe hem de Szymanski tarafı kışın herhangi bir transfer gelişmesi olacağını düşünmüyor. Şubat ve mart aylarında Szymanski'nin geleceği hakkında görüşmeler yapılacağını duydum. Ancak o zaman daha fazla bilgi sahibi olabiliriz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

GELECEK SEZON DA KALABİLİR

Polonyalı gazeteci ayrıca Sebastian Szymanski'nin maaşına zam yapılıp gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabileceğini ancak her şeyin potansiyel teklife göre belirleneceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı

Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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