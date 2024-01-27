TRANSFER HABERİ - Szymanski Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Polonyalı gazeteci açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren yıldız futbolcuya son olarak Tottenham talip olmuştu. Polonyalı gazeteci Tomaz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Sarı-lacivertliler, adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Szymanski, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
Oyunun her iki tarafında da etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sebastian Szymanski'ye Premier Lig ekibi Tottenham'ın talip olduğu ve İngiliz ekibinin Fenerbahçe'ye resmi tekif yapacağı öne sürülmüştü.
Polonya basını, adı sık sık Tottenham ile anılan Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Polonya'da yayın yapan Meczyki sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Tomasz Wlodarczyk, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin konuştu.
BU SEZON FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYACAK
Wlodarczyk, "Hem Fenerbahçe hem de Szymanski tarafı kışın herhangi bir transfer gelişmesi olacağını düşünmüyor. Şubat ve mart aylarında Szymanski'nin geleceği hakkında görüşmeler yapılacağını duydum. Ancak o zaman daha fazla bilgi sahibi olabiliriz." ifadelerini kullandı.
GELECEK SEZON DA KALABİLİR
Polonyalı gazeteci ayrıca Sebastian Szymanski'nin maaşına zam yapılıp gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabileceğini ancak her şeyin potansiyel teklife göre belirleneceğini söyledi.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı.
Polonyalı yıldız, 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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