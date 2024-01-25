Fenerbahçe duvarı yıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğinin ardından ligde moral buldu. Sarı lacivertli takım ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ligde son 7 maç sonra mağlup oldu. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SAYISIZ GOL POZİSYONU BOŞA GİTTİ

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 57'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 27 puanda kaldı. Sarı lacivertliler dün 10 kişi kalan rakibi karşısında çok zorlandı. Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacak, yaptığı 6 net kurtarışla takımını ayakta tuttu. Sayısız pozisyona giren Fenerbahçe'nin hücumcuları, turuncu lacivertli duvarı aşmayı başaramadı. Tam maç böyle biter denirken, 90. dakikada Szymanski'nin şutunda Onur ceza alanı içinde topu koluyla önledi. Verilen penaltı gole çevrilince Fenerbahçe hayata tutundu.

EDIN DZEKO DİREĞİ AŞAMADI

Kanarya'nın forveti Dzeko, Başakşehir deplasmanında şanssızlık yaşadı. 37 yaşındaki yıldız, biri direkte patlayan 5 gol pozisyonundan yararlanamadı. 19. haftada Kadıköy'de 7-1 kazanılan Konya maçında yaptığı hat-trick'in ardından fileleri havalandıramayan Boşnak oyuncu, bu sezon ligde 21 maçta 16 gol kaydetti. Toplamda ise 26 maçta 19 gol, 2 asist yaptı.

OOSTERWOLDE SARI KART CEZALISI

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 20'nci dakikada hakeme yaptığı yoğun itirazdan dolayı sarı kart gören genç oyuncu, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

8 OYUNCU YOKTU

Kanarya, Başakşehir maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel, sakatlıkları bulunan Becao, Zajc, Crespo, Fred ve Bonucci'nin yanı sıra Peres yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Kent ise teknik ekip kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Başakşehir ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta 2 kırmızı kart çıktı. Ev sahibi takımdan 27 yaşındaki Brezilyalı forvet Figueiredo yaptığı fauller nedeniyle 45 ve 45+2'de gördüğü iki sartla oyundan atıldı. Ardından 90+3'te Kanarya'nın kazandığı penaltı sonrası çok itiraz eden Keny, ilk sarı kart sonrası itirazlarına devam edince kırmızı kart gördü.

MONTELLA TAKİPTE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı takip etti. İtalyan teknik adam mücadeleyi tribünden izledi. 90 dakika boyunca bol bol not alan Montella'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na birçok Fenerbahçeli futbolcuyu çağırması bekleniyor.

'POZİSYONLARI SAYAMADIM'

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Başakşehir maçının ardından şunları söyledi: "Son maçta gereksiz puan kaybettik. Bu maçta kaç pozisyonu değerlendiremek, sayamadım bile. Gol bir türlü gelemedi. Son dakikada kazandık. Takımızda çok iyi orta saha var. Şu anda benim orta saha oynamam gerekli değil. Hocamız isterse oynarım."

AŞKLA BAĞLIYIM

Galibiyeti getiren Batshuayi şunları söyledi: Penaltı için topun başına geçmeden önce F.Bahçe'nin galip geleceğini hissettim. Beni takım arkadaşlarım ve hocam motive ediyor. Taraftarlarımız, camiam bana güveniyor. Ekstra motiveyim. Ben sevgiyle, aşkla F.Bahçe'ye katkı sağlamak istiyorum."