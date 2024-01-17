TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet transferi için kolları sıvadı. Adı sık sık Manchester United forması giyen Anthony Martial ile anılan sarı-lacivertliler, Premier Lig'de başka bir yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:17
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Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başardı.
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Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'de geri sayıma geçen Kanarya, forvet transferi için de kolları sıvadı.
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
FENERBAHÇE'DEN CARLOS VINICIUS'A KANCA
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı.
5 TAKIM DAHA İSTİYOR
iG Esporte'de yer alan habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı.
Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.
Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 16 maça çıktı.
Brezilyalı santrfor, 3 gol kaydetti.
1.90 boyundaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, kulüp taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Vinicius'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.
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