Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, forvet transferi için kolları sıvadı. Adı sık sık Manchester United forması giyen Anthony Martial ile anılan sarı-lacivertliler, Premier Lig'de başka bir yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:17
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

İsmail Kartal yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve takıma kazandırdığı isimlerle ses getiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Önceliği stoper ve orta saha bölgelerine veren Kanarya, kısa süre içerisinde de iki bölgeyi güçlendirmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe, Boşnak futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başardı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'de geri sayıma geçen Kanarya, forvet transferi için de kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Belçikalı golcünün ayrılma ihtimaline karşı forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

FENERBAHÇE'DEN CARLOS VINICIUS'A KANCA

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Fulham forması giyen Carlos Vinicius'a talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

5 TAKIM DAHA İSTİYOR

iG Esporte'de yer alan habere göre; golcü futbolcuyla sarı-lacivertlilerin dışında Valencia, Sevilla, Olympiakos, Bahia ve Palmeiras'ın da Vinicius'a talip olduğunu aktardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Fulham'ın ise 28 yaşındaki santrforu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle göndermek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Carlos Vinicius bu sezon Fulham formasıyla 16 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Premier Lig'den dev golcü! Herkes Martial derken...

Brezilyalı santrfor, 3 gol kaydetti.

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