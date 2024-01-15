Lider Fenerbahçe silindir gibi

Şampiyonluk yolunda kritik bir Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe zorlansa da kazanmayı bildi. Sarı-lacivertliler baştan sona maça hükmederken, 5'li katı bir savunma yapan Gaziantep defansını aşmakta zorlandı. Son vuruşlarda ve final paslarında hatalar yapan Fenerbahçe'nin golü de gecikti. 50. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıyı direğe nişanlamasının ardından işler daha da zora girdi. Teknik direktör İsmail Kartal, 64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu, ilk kafa vuruşunda kaleci Florin Nita'yı geçemedi.

HARİKA BİR GOL ATTI

İrfan Can Kahveci yakaladığı 2. fırsatı ise harcamadı. Ortaya iyi yükselip yerde sektirerek güzel bir kafa vuruşu yaptı. Florin Nita bu defa meşin yuvarlağa yetişemedi. Fenerbahçe dakikalar 81'i gösterirken bu kritik deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan kısa bölümde kanarya rakibini eksik yakaladığı pozisyonda çok kötü bir pas tercihi sebebiyle 2'yi bulamadı. 90+8'de ise sarı-lacivertlierin yüreği ağzına geldi. Karambolde top Draguş'u önünde kaldı. Rumen yıldızın sert volesini Dominik Livakovic direk altından kornere çeldi. 3 puan Fenerbahçe'nin oldu.

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Fenerbahçe, ligde ilk 10 dış saha maçı itibarıyla 1991/92'den bu yana en fazla gole kapattığı sezonu geçiriyor. Sarı-lacivertliler, 7 deplasmanda gol yemedi.

Gaziantep FK'nın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu ve gol yediği rakibi Fenerbahçe. 8 kez sahadan yenik ayrılan kırmızı-siyahlılar, 22 gol yedi.

CENGİZ SÜRPRİZİ

İsmail Kartal, Gaziantep karşısında sürpriz bir tercih yaptı. Kanatta İrfan Can Kahveci'yi oynatması beklenen tecrübeli hoca, Cengiz Ünder'e forma verdi. Sahada pek etkili olamayan Cengiz, girdiği 2 ikili mücadeleyi de kaybetti ve 64. dakikada yerini İrfan'a bıraktı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Kalyon Stadı, dünkü mücadelede tıklım tıklım doldu. Gaziantepli futbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken; sarı-lacivertliler de kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Yaklaşık 7 bin kişiyle şov yapan Fenerbahçeli taraftarlar, İrfan Can'ın golüyle coştu. Maç sonunda takımla galibiyeti doyasıya kutladı.

FRED'LE 20'DE 20!

Forma giydiği maçların tamamını kazanan Fred, Gaziantep'te de seriyi bozmadı. Orta alanda geçit vermeyen Brezilyalı, sarı-lacivertli formayla 20. maçından da zaferle ayrıldı. 70 pasta yüzde 87 isabet yakalayan Fred, orta sahadaki istatistikleriyle dikkat çekti. 3 top kapma, 2 uzaklaştırma, 2 şut engelleme ve 2 pas arasıyla rakibe üstünlük kurdu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Gaziantep FK Fenerbahçe mücadelesinde gergin anlar da yaşandı. İlk yarının bitiş düdüğüyle Ooosterwolde ile Gaziantep yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Bu olay yatıştırılıp soyunma odasına gidildi. Maçın son anlarında ise İrfan Can ile Riascos tartıştı. Kulübelerin de dahil olduğu olay sonrası iki oyuncu da sarı kart gördü.

LİVA DUVARI

Fenerbahçe sezon başında 'yerli kaleci geleneğine' son vererek Dominik Livakovic'i renklerine bağlamıştı. Hırvatistan formasıyla büyük turnuvalarda yaptığı müthiş kurtarışlarla bilinen 29 yaşındaki eldiven, bir benzerini dün Gaziantep'te gerçekleştirdi. Kanarya'nın 1-0 önde olduğu maçta Draguş boş pozisyonda sert bir vole ile meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Livakovic direk altına giden topa harika bir refleks verdi ve topu çelerek mutlak golü önledi. 90 dakika sonunda Fenerbahçeli futbolcular, Livakovic'e koşarak onu bu müthiş kurtarışından dolayı kutladı. Maç sonu üçlüsünü çektirmesi için taraftarlar da onu tribünün önüne davet etti. Livakovic, 3 puanı taraftar ve takım arkadaşlarıyla kutladı.