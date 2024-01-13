TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor
Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren ve Bonucci ile Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bazı futbolcuların takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, planlar arasında yer almayan o yıldız isim ile yolları ayırmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. İşte ayrıntılar...
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Kanarya bu maçı kazanarak puan farkını korumak ve sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar konusunda ince eleyip sık dokuyor.
EMRE MOR'LA YOL AYRIMI
Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcı, yönetime raporunu iletti ve Emre Mor'la yolların ayrılabileceğini söyledi.
Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcunun temsilcisini İstanbul'a davet etti.
Yapılacak görüşmede oyuncuya "Kulüp bul" denilecek. Emre'yi Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Hatayspor istiyor.
Emre Mor bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve 40 dakika sahada yer alarak skor katkısı yapamadı.
EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, 24 Temmuz 1997'de Danimarka'nın Brönshöj kentinde dünyaya geldi. Futbola Brönshöj Boldklub altyapısında başladı.
Önce Lyngby altyapısına oradan da Nordsjaelland altyapısına transfer oldu ve Kasım 2015'te A takıma yükseldi.
2016 yazında Borussia Dortmund'a 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
1 yıl sonra 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'nun yolunu tuttu.
Sırasıyla Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagümrük'te forma giydi.
2022 yazında Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bedelle imzayı attı.
F.Bahçe'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...
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