Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren ve Bonucci ile Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de, bazı futbolcuların takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, planlar arasında yer almayan o yıldız isim ile yolları ayırmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:29
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TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Sarı-lacivertliler deneyimli stoperle sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken, ikinci devre ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Kanarya bu maçı kazanarak puan farkını korumak ve sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar konusunda ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

EMRE MOR'LA YOL AYRIMI

Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcı, yönetime raporunu iletti ve Emre Mor'la yolların ayrılabileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcunun temsilcisini İstanbul'a davet etti.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Yapılacak görüşmede oyuncuya "Kulüp bul" denilecek. Emre'yi Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ve Hatayspor istiyor.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Emre Mor bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve 40 dakika sahada yer alarak skor katkısı yapamadı.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, 24 Temmuz 1997'de Danimarka'nın Brönshöj kentinde dünyaya geldi. Futbola Brönshöj Boldklub altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Önce Lyngby altyapısına oradan da Nordsjaelland altyapısına transfer oldu ve Kasım 2015'te A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

2016 yazında Borussia Dortmund'a 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

1 yıl sonra 13 milyon Euro'ya Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

Sırasıyla Galatasaray, Olympiakos, Fatih Karagümrük'te forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Karar verildi! F.Bahçeli yıldız takımdan ayrılıyor

2022 yazında Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro bedelle imzayı attı.

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