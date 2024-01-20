Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Samsunspor maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında heyecan Fenerbahçe - Samsunspor maçıyla devam edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 09:20
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Fenerbahçe - Samsunspor maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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