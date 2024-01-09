Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon stoper hattında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Leonardo Bonucci ve Stefan Savic için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde hilin 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak olan Rodrigo Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 14:30
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FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Fenerbahçe'de kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala hareketlilik arttı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe'de öncelik stoper transferine verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Kanarya bu sezon stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Rotasyondaki stoperleri Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in aynı dönemde yaşadığı sakatlıklar takımı olumsuz etkiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Yönetim, sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamamak için stoper arayışlarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Fenerbahçe'de stoper bölgesi için liste başı adaylarsa Leonardo Bonucci ve Stefan Savic...

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Habertürk'e konuşan Koç, "Stefan Savic çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Sarı-lacivertliler Savic için girişimlerini sürdürürken, Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü isim Leonardo Bonucci de listeye girdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Uzun yıllar Juventus formasını terlettikten sona sezon başında Alman kulübüne transfer olan deneyimli stoper, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Bonucci'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini söylerken, Edin Dzeko'nun da transferde devrede olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Leonardo Bonucci ve Stefan Savic için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de merak edilen konulardan biri de Rodrigo Becao'nun durumu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Sezon başında transfer edilen ve Alexander Djiku ile iyi bir ikili oluşturan Brezilyalı stoper, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Becao'nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması gerçekleştiği açıklandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Kasım ayından bu yana forma giyemeyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde düz koşulara başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

Takımdan ayrı olarak çalışmalara devam eden Rodrigo Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti

DÖNÜŞÜ ŞUBATI BULACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun dönüşünün şubatı bulacağı aktarıldı.

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