FENERBAHÇE HABERİ - Becao'da sıcak gelişme! Dönüş tarihi netleşti
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon stoper hattında yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle ara transfer döneminde önceliği bu bölgeye veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Leonardo Bonucci ve Stefan Savic için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde hilin 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak olan Rodrigo Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya bu sezon stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.
Rotasyondaki stoperleri Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in aynı dönemde yaşadığı sakatlıklar takımı olumsuz etkiledi.
Yönetim, sezonun ikinci yarısında aynı sorunu yaşamamak için stoper arayışlarını hızlandırdı.
Fenerbahçe'de stoper bölgesi için liste başı adaylarsa Leonardo Bonucci ve Stefan Savic...
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili konuştu.
Habertürk'e konuşan Koç, "Stefan Savic çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler Savic için girişimlerini sürdürürken, Union Berlin forması giyen dünyaca ünlü isim Leonardo Bonucci de listeye girdi.
Uzun yıllar Juventus formasını terlettikten sona sezon başında Alman kulübüne transfer olan deneyimli stoper, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Bonucci'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini söylerken, Edin Dzeko'nun da transferde devrede olduğu aktarıldı.
Leonardo Bonucci ve Stefan Savic için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de merak edilen konulardan biri de Rodrigo Becao'nun durumu oldu.
Sezon başında transfer edilen ve Alexander Djiku ile iyi bir ikili oluşturan Brezilyalı stoper, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Becao'nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması gerçekleştiği açıklandı.
Kasım ayından bu yana forma giyemeyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde düz koşulara başladı.
Takımdan ayrı olarak çalışmalara devam eden Rodrigo Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
DÖNÜŞÜ ŞUBATI BULACAK
Milliyet'te yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun dönüşünün şubatı bulacağı aktarıldı.
Becao'nun şubat ayının ilk haftasında oynanacak Antalyaspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
DİĞER