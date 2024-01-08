FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 19. haftanın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray zirvenin ortağı oldu. Sarı-lacivertlilerde İstanbulspor maçında alınan 5-1'lik galibiyet ise moralleri yükseltti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın devre arası transfer listesi kadar göndereceği isimlerde belli olmaya başladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler bu haftada İstanbulspor'u 5-1'le geçti.
SAMET GENK'E GİDİYOR
Habertürk'te yer alan haberde Fenerbahçe yönetimi, bu sezon forma giydiği maçlarda yaptığı hatalarla tepki çeken Samet Akaydin ile yollarını ayırıyor.
Samet de EURO 2024'e hazır gitmek için daha fazla süre bulacağı bir takıma transfer olmak isterken, milli stoperin yeni durağının Genk olacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin Belçika kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
UMUT KONYASPOR'A YAKIN
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklediği süreleri alamayan Umut Nayir de ara transferde sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'den birçok talibi olan 30 yaşındaki forvet için Konyaspor ile anlaşma sağlamak üzere olduğu bildirildi.
Umut Nayir bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta gol atma başarısı gösteremedi.
Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
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