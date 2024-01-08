Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trendyol Süper Lig'de geride kalan 19. haftanın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray zirvenin ortağı oldu. Sarı-lacivertlilerde İstanbulspor maçında alınan 5-1'lik galibiyet ise moralleri yükseltti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın devre arası transfer listesi kadar göndereceği isimlerde belli olmaya başladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 11:44
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

SAMET GENK'E GİDİYOR

Habertürk'te yer alan haberde Fenerbahçe yönetimi, bu sezon forma giydiği maçlarda yaptığı hatalarla tepki çeken Samet Akaydin ile yollarını ayırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

Samet de EURO 2024'e hazır gitmek için daha fazla süre bulacağı bir takıma transfer olmak isterken, milli stoperin yeni durağının Genk olacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

Sarı-lacivertlilerin Belçika kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

UMUT KONYASPOR'A YAKIN

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklediği süreleri alamayan Umut Nayir de ara transferde sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'den birçok talibi olan 30 yaşındaki forvet için Konyaspor ile anlaşma sağlamak üzere olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal son kararını verdi! 2 isimle yollar ayrılıyor...

Umut Nayir bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta gol atma başarısı gösteremedi.

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