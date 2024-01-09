Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim
Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'tan flaş bir hamle geldi. Yunan ekibi, Fenerbahçe'den transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli o futbolcunun Terim'li Panathinakos'a imza atma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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36 yaşındaki defansın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldızı hakkında bomba bir iddia geldi.
Konuya dair haberi ise Yunan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sportfm.gr'de yer alan habere göre, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yunan temsilcisinin 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.
İki taraf arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve transferin kısa süre içinde biteceği kaydedildi.
Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro'ya transfer olan Samet, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıkan deneyimli savunmacı, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan milli futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
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