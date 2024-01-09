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Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos'tan flaş bir hamle geldi. Yunan ekibi, Fenerbahçe'den transfer yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli o futbolcunun Terim'li Panathinakos'a imza atma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 18:18
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Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hızlandırdı.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Savunma hattına takviye yapma kararı alan Kanarya, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

36 yaşındaki defansın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldızı hakkında bomba bir iddia geldi.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Konuya dair haberi ise Yunan basını duyurdu.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

İşte ayrıntılar...

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sportfm.gr'de yer alan habere göre, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Yunan temsilcisinin 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

İki taraf arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde olduğu ve transferin kısa süre içinde biteceği kaydedildi.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro'ya transfer olan Samet, performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıkan deneyimli savunmacı, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fatih Terim Fenerbahçe'den transfer yapıyor! İşte o isim

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan milli futbolcunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

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