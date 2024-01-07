İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! Dusan Tadic kaçırdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelenin 64. dakikasında penaltı kazandı.

Orta sahadan bomboş bir şekilde topu İstanbulspor ceza sahasına kadar götüren Sebastian Szymanski, kaleci Alp Arda'nın yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.

TADIC PENALTIYI KAÇIRDI!

Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic'in vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır