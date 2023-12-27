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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Süper Kupa maçına özel sistem!

Kadıköy’de golsüz tamamlanan derbinin ardından ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu defa Riyad’da karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mutlak başarı için özel taktiğini belirledi. Yer alan taktik planda takımın yıldız ismi Fred ile ilgili ayrıntı ise dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Süper Kupa maçına özel sistem!

Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, puan puana devam ettirdikleri Süper Lig yarışında geride bıraktığımız hafta Kadıköy'de karşı karşıya gelmişlerdi. İki takımın da çekinerek oynadığı mücadeleden gol sesi çıkmamıştı. Gözler şimdi Riyad'daki Süper Kupa maçına çevrildi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal birçok farklı sistem deniyor. Önceliği takımın alışkanlığı olan sistem üzerinden düşünen deneyimli çalıştırıcı skora göre ya risk alacak ya önlemleri artıracak. Özellikle Fred'in dönüşü elini rahatlattı. Brezilyalı yine 11'de olacak, böylece taşlar da yerine oturacak.

İRFAN YERİNE DÖNÜYOR

İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yi bir dönem Milli Takım'da oynadığı bölge olan 8 numaraya kaydırmıştı. Ancak tecrübeli futbolcu, burada beklenilen performansın altında kalmıştı. İkinci yarıda sağa geçince Kanarya daha fazla topa sahip olmuştu. Kartal, deneyimli futbolcusunu Süper Kupa maçında alışık olduğu yerde değerlendirecek. Michy Batshuayi'yi Kadıköy'de oyuna geç sokmuştu. Bu defa daha erken onu sahaya atarak rakip üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışacak. Kartal, Kadıköy'deki maçta olduğu gibi yine agresif ve temaslı oyun istiyor. Her idmanda öğrencilerine bunu aktarıyor.

FRED'SİZ 6'DA 1

Fenerbahçe, Fred'in forma giymediği 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Onun dönüşü takımın hem performansını hem de moralini yükseltiyor.

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