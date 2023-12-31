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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan sol kanada Cezayir Rüzgarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu anlamda Cezayirli o yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'dan sol kanada Cezayir Rüzgarı!

Ryan Kent ve Joshua King'le ocak ayında yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sol kanat takviyesi için de araştırmalarına devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. West Ham'a yakınlığıyla bilinen "Westhazone" adlı haber sitesi; Fenerbahçe'nin West Ham United'da forma giyen sol açık Said Benrahma'yla ilgilendiğini öne sürdü. Haberin içeriğinde ise transferle alakalı şu ifadelere yer verildi:

DİĞER SEÇENEĞİ FRANSIZ LYON

"Benrahma'nın ocak ayında Londra Stadyumunu terk etme olasılığı giderek artıyor, şimdi daha önemli olan soru şu: Pencerenin sonunda nerede olacak? Benrahma ayrılmak istediğini bildirdi. Açıkçası oyuncu mutsuz. Onu kadroda tutmak takıma zarar verecek. Benrahma'nın iki seçeneği var. Lyon ve Fenerbahçe... West Ham United uygun bir anlaşmayla oyuncuyu elinden çıkarmaya çok yakın."

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

2021 ocak ayında Brentford'dan 23 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Said Benrahma, bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta forma giydi. Ancak birçok maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Gol atamayan, sadece bir asist yapabilen yıldız sol kanadın piyasa değeri 22 milyon euro.

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