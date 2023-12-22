Haberler Fenerbahçe Alba Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Alba Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin ile kozlarını paylaştı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 91-82 galibiyetle ayrıldı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:14 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 00:05
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Alba Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 16. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oldu. Mercedes Benz Salonu'nda oynanan mücadeleyi Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Amit Balak hakem üçlüsü yönetti.

Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmayı 91-82 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla THY EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise bu sezonki 13. yenilgisini yaşadı.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONA ERDİ: ALBA BERLIN 26-24 FENERBAHÇE BEKO

İLK YARI SONUCU: ALBA BERLIN 47-51 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: ALBA BERLIN 59-72 FENERBAHÇE BEKO

MAÇ SONUCU: ALBA BERLIN 82-91 FENERBAHÇE BEKO

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