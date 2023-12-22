Alba Berlin 82-91 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague'in 16. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oldu. Mercedes Benz Salonu'nda oynanan mücadeleyi Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Amit Balak hakem üçlüsü yönetti.
Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmayı 91-82 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla THY EuroLeague'deki 9. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise bu sezonki 13. yenilgisini yaşadı.
PERİYOT SONUÇLARI
İLK PERİYOT SONA ERDİ: ALBA BERLIN 26-24 FENERBAHÇE BEKO
İLK YARI SONUCU: ALBA BERLIN 47-51 FENERBAHÇE BEKO
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: ALBA BERLIN 59-72 FENERBAHÇE BEKO
MAÇ SONUCU: ALBA BERLIN 82-91 FENERBAHÇE BEKO