Haberler Süper Lig Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda vasatı aşamadılar

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda vasatı aşamadılar

Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldızlarıyla hem ligde hem Avrupa'da başarıyla mücadele ediyor. Ancak, her iki takım da bir alan vasatı aşamadı. Yıldızlarına rağmen o alanda sınıfta kaldılar. İşte ayrıntılar....

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:58 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:37
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Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Trendyol Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Yıldızlardan verim alan her iki takım da bunu hem ligde hem de Avrupa'da tabloya yansıttı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de kıyasıya bir zirve yarışı veriyor.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

40'ar puana sahip takımlardan Fenerbahçe, averajla lider durumda. Galatasaray ise ikinci sırada.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftada oynanan 150 karşılaşmada toplam 414 gol atılırken, maç başı ortalama 2.76'ya ulaştı. Gollerin 306'sı akan oyundan, 68'i duran toplardan (korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonları) geldi.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Fakat, her iki takım da o alanda sınıfta kaldı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Fenerbahçe ve Galatasaray, duran toptan gol bulmakta zorlanıyor.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Bun da şüphesiz iki devin de yeni transferlerinin etkisi büyük.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Duran toplardan üretilen gollerin toplam gollere oranı yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. Başka bir deyişle Süper Lig'de bu sezon her 6 golden 1'i duran toplardan atıldı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

71 GOLÜN SADECE 8'İ DURAN TOPTAN
Hürriyet'in OPTA verilerinden derlediği habere göre, liderlik koltuğunda oturan 40 golle en skorer takım olan Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray'ın (31 gol) kadrolarındaki yıldızlar dikkate alınınca duran top performanslarının vasatın altında kaldığı ortaya çıkıyor.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Tadic, İrfan Can, Szymanski, Zajc, Cengiz ve Dzeko'lu Kanarya, ligdeki toplam 40 golünün 5'ini (yüzde 12.5); Mertens, Ziyech, İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira'lı Aslan 31 golünün 3'ünü (yüzde 9.6) duran toplardan atabildi.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

EN GOLCÜ KASIMPAŞA
Duran toplardan en çok gol bulan takım Kasımpaşa (8). Kayserispor 7 golle ikinci sırada. Duran topların en golcü üçüncü ekibi Beşiktaş (6) olurken, İstanbulspor ise hiç gol atamadı. Sarı siyahlılar aynı zamanda duran toplardan en çok gol yiyen ekip(8).

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerinde 2'şer gol görürken, bu tip organizasyonlarda gol yemeyen tek takım Fatih Karagümrük.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SIFIR ÇEKTİ
Direkt serbest vuruşlardan Trabzonspor ve Samsunspor 2'şer gol üretirken, Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep ve Kasımpaşa 1'er kez ağları havalandırdı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın da bulunduğu diğer takımlar, direkt serbest vuruşlardan hiç gol atamadı.

Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda sınıfta kaldılar

Bu vuruşlarda İstanbul, Adana Demirspor, Beşiktaş, Hatayspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Pendikspor kalelerinde 1'er gol görürken, diğer takımlar gol yemedi.

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