Devlerin yıldızları sınıfta kaldı! O alanda vasatı aşamadılar
Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldızlarıyla hem ligde hem Avrupa'da başarıyla mücadele ediyor. Ancak, her iki takım da bir alan vasatı aşamadı. Yıldızlarına rağmen o alanda sınıfta kaldılar. İşte ayrıntılar....
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
40'ar puana sahip takımlardan Fenerbahçe, averajla lider durumda. Galatasaray ise ikinci sırada.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftada oynanan 150 karşılaşmada toplam 414 gol atılırken, maç başı ortalama 2.76'ya ulaştı. Gollerin 306'sı akan oyundan, 68'i duran toplardan (korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonları) geldi.
Fakat, her iki takım da o alanda sınıfta kaldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray, duran toptan gol bulmakta zorlanıyor.
Bun da şüphesiz iki devin de yeni transferlerinin etkisi büyük.
Duran toplardan üretilen gollerin toplam gollere oranı yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. Başka bir deyişle Süper Lig'de bu sezon her 6 golden 1'i duran toplardan atıldı.
71 GOLÜN SADECE 8'İ DURAN TOPTAN
Hürriyet'in OPTA verilerinden derlediği habere göre, liderlik koltuğunda oturan 40 golle en skorer takım olan Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray'ın (31 gol) kadrolarındaki yıldızlar dikkate alınınca duran top performanslarının vasatın altında kaldığı ortaya çıkıyor.