Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi moralleri bozdu. Sarı-lacivertlilerde maç içinde özellikle hakemin verdiği kararlara ise tepki vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer konu ise teknik heyetin olmazsa olmazlarından olan yıldız isme olan ilgi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:23
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MEHMET CEM ÇAKIR
SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Süper Lig'de gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Sarı-lacivertlilerde Batshuayi ve Cengiz Ünder derbi öncesi sergiledikleri futbolla göz doldurdu.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Sarı-lacivertlilerdeki kötü haber ise Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi oldu.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Karşılaşma sonrası İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ!

"Galibiyet güzel ama biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takımız.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

"Hedeflediğimiz gibi 3 puanı aldık ama 3 puanımız biraz hasarlı oldu."

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

"Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu, niçin oldu tam detaylı bir şekilde konuşmadım."

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

"Ona göre kendimizce bir değerlendirmemiz olacaktır." dedi.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise transferle ilgili oldu.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Olympiakos Crespo'dan vazgeçmiyor.

SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...

Yunan ekibinin sportif direktörü Pedro Alves ve teknik direktörü Carlos Carvalhal oyuncu için ısrarırını sürdürüyor.

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