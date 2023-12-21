SON DAKİKA : İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından vazgeçmiyorlar...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi moralleri bozdu. Sarı-lacivertlilerde maç içinde özellikle hakemin verdiği kararlara ise tepki vardı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisinde nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer konu ise teknik heyetin olmazsa olmazlarından olan yıldız isme olan ilgi. İşte transferdeki son detaylar... FB SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:23 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 11:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerde Batshuayi ve Cengiz Ünder derbi öncesi sergiledikleri futbolla göz doldurdu.
Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliğini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerdeki kötü haber ise Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi oldu.
Karşılaşma sonrası İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ!
"Galibiyet güzel ama biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takımız.
"Hedeflediğimiz gibi 3 puanı aldık ama 3 puanımız biraz hasarlı oldu."
"Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu, niçin oldu tam detaylı bir şekilde konuşmadım."
"Ona göre kendimizce bir değerlendirmemiz olacaktır." dedi.
Fenerbahçe'de bir diğer gelişme ise transferle ilgili oldu.
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Olympiakos Crespo'dan vazgeçmiyor.
Yunan ekibinin sportif direktörü Pedro Alves ve teknik direktörü Carlos Carvalhal oyuncu için ısrarırını sürdürüyor.
Pedro Alves ayrıca Crespo'nun Estoril'den sportif direktörüydü.
Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi onun döneminde oldu.
İŞTE O HABER
DİĞER