TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminden beri gündemde olan o yıldız isim, Kanarya'ya gelmeye bu sefer çok yakın. İşte haberin detayları...
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Sarı-lacivertliler 5 milyon euro'ya bu işi tamamlamayı planlıyor. İtalyan ekibinin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.
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Fenerbahçe ile Rade Krunic arasındaki görüşmeler ileri düzeyde devam ederken Boşnak oyuncudan sevindiren bir hamle geldi. Dünyaca ünlü 433 sayfası Fenerbahçe'nin derbi zaferini ve liderliğini paylaşırken Rade Krunic de bunu beğendi.
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