Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminden beri gündemde olan o yıldız isim, Kanarya'ya gelmeye bu sefer çok yakın. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

Sarı-lacivertliler sezon başında orta sahaya Rade Krunic'i düşünüyordu. Ancak Milan ile süren uzun pazarlıklarda sonuca varılamayınca Kanarya bu transferi bitirememişti.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

Teknik direktör İsmail Kartal da sezona İsmail Yüksek-Fred ikilisiyle başlamıştı. Son maçlarda ise Miguel Crespo ile Fred oynuyor. Ancak sarı-lacivertliler devre arasında bu bölgeye mutlaka transfer yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

İstenen isim ise aynı: Rade Krunic. Fenerbahçe, Milan ile ipleri koparmaya yakın olan Boşnak yıldız için bir kez daha masada. Bu defa anlaşma çok yakın.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

Sarı-lacivertliler 5 milyon euro'ya bu işi tamamlamayı planlıyor. İtalyan ekibinin de bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | İsmail Kartal muradına eriyor! O yıldız Fenerbahçe'ye çok yakın!

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Fenerbahçe ile Rade Krunic arasındaki görüşmeler ileri düzeyde devam ederken Boşnak oyuncudan sevindiren bir hamle geldi. Dünyaca ünlü 433 sayfası Fenerbahçe'nin derbi zaferini ve liderliğini paylaşırken Rade Krunic de bunu beğendi.

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