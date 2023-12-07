Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri gün geçtikçe artıyor. Dünya devlerini peşine takan Ferdi'nin yeni talibi İspanya'dan. İşte ayrıntılar...
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Fenerbahçe gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Alman devleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un yanı sıra İngiliz ekibi Arsenal, İtalya'nın son şampiyonu Napoli ve Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in ilgilendiği 24 yaşındaki sol beki yakından takip ediyor.
Ferdi'yi isteyen takımlara bir yenisi daha eklendi.
Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa derken bu kez talip İspanya'dan çıktı.
YENİ TALİP BETİS!
Ferdi'yi en son takibe alan takım İspanyol ekibi Real Betis oldu.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Marca, Real Betis'in sol bek takviyesi yapacağını ve adaylardan birinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu yazdı.
Haberde şu ifadelere yer verildi: "Real Betis devre arasında Freiburg'dan genç sol bek Berkay Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. İlk hedef Berkay ancak F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu da listede." Berkay'ı Beşiktaş ile PSV de istiyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Ferdi, 2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.
24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.
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