Haberler Fenerbahçe Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri gün geçtikçe artıyor. Dünya devlerini peşine takan Ferdi'nin yeni talibi İspanya'dan. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle sezona başladı ve kadrosuna bu doğrultuda takviyeler yaptı.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Sarı-lacivertliler son dönemde puan kayıpları yaşasa da ligde lider durumda ve Konferans Ligi'nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Kanarya'nın başarılı performansında ön plana çıkan birçok yıldızı oldu. Bu yıldızlar, Avrupa devlerini peşine taktı.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Fenerbahçe gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Alman devleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un yanı sıra İngiliz ekibi Arsenal, İtalya'nın son şampiyonu Napoli ve Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'in ilgilendiği 24 yaşındaki sol beki yakından takip ediyor.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Ferdi'yi isteyen takımlara bir yenisi daha eklendi.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa derken bu kez talip İspanya'dan çıktı.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

YENİ TALİP BETİS!
Ferdi'yi en son takibe alan takım İspanyol ekibi Real Betis oldu.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Marca, Real Betis'in sol bek takviyesi yapacağını ve adaylardan birinin Ferdi Kadıoğlu olduğunu yazdı.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Real Betis devre arasında Freiburg'dan genç sol bek Berkay Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. İlk hedef Berkay ancak F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu da listede." Berkay'ı Beşiktaş ile PSV de istiyor.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Ferdi'ye 6. talip! Bu kez İspanya'dan...

Ferdi, 2018 yazında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.

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