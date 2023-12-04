Edin Dzeko EMS Yapı Sivasspor maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından Edin Dzeko konuştu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

Bugün kazanmamız çok önemliydi. Birkaç gün dinlenip Beşiktaş derbisine hazırlanacağız. Büyük bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Bugün sahada neyi iyi yapamadığımızı iyi analiz edeceğiz."

Sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz, Fred büyük bir oyuncu. Fred'i çok özledik. Fiziksel olarak daha da üzerine koyacaktır. Kolay değil. 1 ay boyunca sakat olmak kolay değil. Fred'in bugün oyunu, daha altını ve süre olarak daha azını bekliyordum