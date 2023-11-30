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Fenerbahçeli Dusan Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Utanç dolu bir akşamdı!  Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 01:26 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 01:27
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Fenerbahçeli Dusan Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!"

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

İşte Dusan Tadic'in açıklamaları:

"Utanç dolu bir akşamdı! Gerçekten çok üzüntülüyüz. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Rakibe çok fazla izin verdik. Planımız bu değildi, agresif olmaktı. Planımızın tamamen tersine işler yaptık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız."

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