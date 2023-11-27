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Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:21
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Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Dzeko ve Tadic'in fizik açıdan düşük olup markajcılarına teslim olması pozisyon bulma şansını azaltıyordu. İsmail ve Crespo'nun orta sahadaki mücadeleleri beklenen bir durumdu. Szymanski bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve her zamanki gibi Ferdi…

Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Durağan bir şekilde devam eden oyunda F.Bahçe devre sonlarına doğru ani bir atakla skor dezavantajına düştü. İkinci yarı artık işler çok zor görünüyordu. Çünkü Karagümrük de son haftaların başarılı takımı ve de doğru bir taktikle oynuyorlardı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

46 ile 58 dakikaları arasında maçın kaderi çizildi. Önce Karagümrük kalecisinin hediye ettiği penaltı ile skora denge geldi. Daha sonra ise Samet'in itirazlara neden olan pozisyonu… Bana göre penaltıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Kısa süre sonra da F.Bahçe 90 dakika içindeki en organize atağı sonucu öne geçti. Bu golün yaratıcısı İrfan Can'dı. Bundan sonra son bölümde F.Bahçe skoru korumayı ön plana aldı. Ve çok fazla zorlanmadan da bunu başararak zor bir gecede 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Maç kazanıldı ama gelecek için de son derece dikkat edilmesini gereken mesajlar verdi. Uzun süredir üstünde duruyorum İsmail Kartal'ın dikkatini çekmek istiyorum.

Ömer Üründül Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Yetenekli yabancıları idareli kullanayım demeyeceksin. Kolay maçlardan sonra Avrupa kulvarında dinlendirmeyeceksin. Ve bunlara mutlaka kondisyon idmanı yaptıracaksın. Dün gece de bu görüldü.

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