İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"MAÇI DOMİNE EDEN TAKIMDAN BİRAZ UZAKLAŞTILAR"

"Fenerbahçe ikinci yarı yüzde 47 topla oynamış. Çok değişik bir istatistik Fenerbahçe için normalde domine eden takımdan biraz uzaklaştılar. Son oynanan üç maçın getirdiği bir şey olsa gerek topu bırakıp savunma ve direkt atakla kazanmak istediler ve bunu da başardılar."