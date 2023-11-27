Haberler Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 2 hafta sonra galip geldi. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 10:03
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İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Konuk takımın tek golüyse 39. dakikada Can Keleş'ten geldi.

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Bu sezonki 5. yenilgisini alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"MERT MÜLDÜR ÇOK ETKİSİZDİ"

Fenerbahçeli oyuncuların ön alanda şut çekemeseler bire top kazanmaları gayet iyiydi. Mert Müldür ilk yarı çok etkisizdi ancak İsmail Kartal devre arasında herhalde 'Ben size güveniyorum' diyerek değişiklik yapmadı."

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"LIVAKOVIC'IN KURTARIŞI MAÇI ÇEVİRDİ"

"Kalecinin yaptığı penaltı Fenerbahçe için tam zamanında geldi. Benim için maçı döndüren hamle Livakovic'in kurtardığı toptu."

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"MAÇI DOMİNE EDEN TAKIMDAN BİRAZ UZAKLAŞTILAR"

"Fenerbahçe ikinci yarı yüzde 47 topla oynamış. Çok değişik bir istatistik Fenerbahçe için normalde domine eden takımdan biraz uzaklaştılar. Son oynanan üç maçın getirdiği bir şey olsa gerek topu bırakıp savunma ve direkt atakla kazanmak istediler ve bunu da başardılar."

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"CENGİZ'İN OYNAMAK İSTERMİŞ GİBİ BİR HALİ YOK"

"Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yaşının getirdiği dezajantaj ile birlikte performanslarında düşüş var ama bu gayet normal. Cengiz oyuna girdi uzatmalarla beraber 20 dakika süre aldı ancak formayı geri kazanmak istermiş gibi bir hali yok."

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"İSMAİL HOCANIN ROTASYONA GİTMESİ LAZIM"

"Fenerbahçe bugün yalnızca 9 şut çekebilmiş. Bu standartın çok altında bir sayı. İsmail hocanın artık rotasyona gitmesi lazım sezon başından beri bu oyuncular neredeyse 30 maç oynadı bazı oyuncuların da hazır bulunması gerekiyor."

İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

"TADIC'IN DİNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

"Cengiz Ünder'in, Emre Mor'un, Ryan Kent'in ve Joshua King'in artık hazır hale getirilip bazı maçlarda oynaması hatta ilk 11'i zorlaması gerekiyor. Dusan Tadic geldiği ilk zamanlarda çok iyi oynuyordu ancak performans düşüşü var artık kesinlikle dinlendirilmesi gerekiyor. Forma bir defa çıktığı zaman kolay kolay alınamaz çıkan oyuncuların da giren oyuncuların da artık bunun farkında olması gerekiyor"

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