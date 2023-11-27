İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 2 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. (p) ve 58. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti.
Konuk takımın tek golüyse 39. dakikada Can Keleş'ten geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 34'e yükselterek averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan VavaCars Fatih Karagümrük ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertlilerin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Yağcıoğlu'nun Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük maçı yorumları...
"OYUN ESKİSİ GİBİ DEĞİL"
"Oyun eski oyun değil bunu net söyleyelim. Karagümrük'ü tebrik etmem lazım Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri en iyi şekilde oynadılar."
"MERT MÜLDÜR ÇOK ETKİSİZDİ"
Fenerbahçeli oyuncuların ön alanda şut çekemeseler bire top kazanmaları gayet iyiydi. Mert Müldür ilk yarı çok etkisizdi ancak İsmail Kartal devre arasında herhalde 'Ben size güveniyorum' diyerek değişiklik yapmadı."
"LIVAKOVIC'IN KURTARIŞI MAÇI ÇEVİRDİ"
"Kalecinin yaptığı penaltı Fenerbahçe için tam zamanında geldi. Benim için maçı döndüren hamle Livakovic'in kurtardığı toptu."
"MAÇI DOMİNE EDEN TAKIMDAN BİRAZ UZAKLAŞTILAR"
"Fenerbahçe ikinci yarı yüzde 47 topla oynamış. Çok değişik bir istatistik Fenerbahçe için normalde domine eden takımdan biraz uzaklaştılar. Son oynanan üç maçın getirdiği bir şey olsa gerek topu bırakıp savunma ve direkt atakla kazanmak istediler ve bunu da başardılar."
"CENGİZ'İN OYNAMAK İSTERMİŞ GİBİ BİR HALİ YOK"
"Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yaşının getirdiği dezajantaj ile birlikte performanslarında düşüş var ama bu gayet normal. Cengiz oyuna girdi uzatmalarla beraber 20 dakika süre aldı ancak formayı geri kazanmak istermiş gibi bir hali yok."
"İSMAİL HOCANIN ROTASYONA GİTMESİ LAZIM"
"Fenerbahçe bugün yalnızca 9 şut çekebilmiş. Bu standartın çok altında bir sayı. İsmail hocanın artık rotasyona gitmesi lazım sezon başından beri bu oyuncular neredeyse 30 maç oynadı bazı oyuncuların da hazır bulunması gerekiyor."
"TADIC'IN DİNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"
"Cengiz Ünder'in, Emre Mor'un, Ryan Kent'in ve Joshua King'in artık hazır hale getirilip bazı maçlarda oynaması hatta ilk 11'i zorlaması gerekiyor. Dusan Tadic geldiği ilk zamanlarda çok iyi oynuyordu ancak performans düşüşü var artık kesinlikle dinlendirilmesi gerekiyor. Forma bir defa çıktığı zaman kolay kolay alınamaz çıkan oyuncuların da giren oyuncuların da artık bunun farkında olması gerekiyor"