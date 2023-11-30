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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Camiamızdan özür diliyoruz!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Nordsjaelland'a 6-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu. İşte Kartal'ın açıklamaları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 01:24
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Camiamızdan özür diliyoruz!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz.

Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız.

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