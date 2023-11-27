Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler eleştirisi!

Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler eleştirisi!

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş-Yılport Samsunspor ve Fenerbahçe-Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmalarının hakemlerini değerlendirdi. Hakem Abdulkadir Bitigen'in Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararının doğru olduğunu belirten Çakar, Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'i ise sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Arda Kardeşler eleştirisi!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de sahasında aynı skorla Vavacars Fatih Karagümrük'ü yendi.

2 karşılaşmada da verilen ve verilmeyen penaltılar tartışma konusu oldu.

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Beşiktaş-Yılport Samsunspor ve Fenerbahçe-Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmalarının hakemlerini değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın hakem değerlendirmesi:

"KADIKÖY'DE HAKEM FACİASI YAŞANDI"

"Arda Kardeşler maçı Karagümrük'ten aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Samet'in pozisyonu tartışmasız bir penaltı. Kayarak yapılan bir hamlede, elin pozisyonu surat hizası değildir. Kayarak yapılan müdahalelerde, el-kol vücudun yanında olur ve doğal konumu da budur. Oysa ki Samet topa atladığında sağ kolunu ve dirseğini yukarı kaldırıp, topu kesiyor. Burada suratı kollamak diye bir şey söz konusu olamaz. Suratı kollama ancak kaleye yakın serbest vuruşlarda kurulan barajda olur. Sonuç olarak Kadıköy'de hakem faciası yaşanmıştır."

"BİTİGEN'İN PENALTI KARARI KESİNLİKLE DOĞRU"

"Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında kazandığı penaltı ve attığı gol dışında olumlu yaptığı hiçbir şey yok. Maçın başında Rosier'in kişisel gayreti ve Soner'in acemiliğiyle kazanılan penaltı sonunda Beşiktaş öne geçti. Ama sonra Samsunsporlu Marius, yılın gollerinden birini attı. İkinci yarıda da Samsun'un çok önemli pozisyonları varken bitime az bir süre kala Gedson'un şutu, Colley'ye çarpıp gol oldu. Aslında bu geçiş döneminde Beşiktaş'ın kötü de oynasa böyle bir deplasmandan üç puanla dönmesi, çok önemli. Abdulkadir Bitigen'i beğendim, verdiği penaltı kararı da kesinlikle doğru. Samsunsporlu Soner'in yaptığı gereksiz bir hareketti."

DİĞER
Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT'i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı!
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay"
İstanbul baraj doluluk oranı 27 Kasım 2023
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 27 Kasım
BUGÜN OKUL VAR MI? | 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! 00:25
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" 00:25
200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 00:25
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 00:25
Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! 00:25
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:25
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 00:25