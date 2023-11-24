Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon başında çok konuşulan bir hamleye imza atan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Geçtiğimiz sezon başında çok konuşulan bir hamleye imza atan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kanarya, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde RAMS Başakşehir'i yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, turuncu-lacivertliler oynanan maçın ardından takımdan ayrılmıştı.
Portekizli teknik adam, sezon başındaysa eski takımı Al-Hilal ile sözleşme imzaladı.
Suudi Arabistan ekibinin başında bulunan Jorge Jesus'un FIFA'ya başvuracağı iddiaları gündemde yer alıyordu.
Jesus, Fenerbahçe döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı.
SORUN ÇÖZÜLDÜ
Habertürk'ün haberine göre; Portekizli teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü.
Fenerbahçe'de bir sezon görev yapan 69 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 52 maçta, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.