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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğundan doğan alacağının ödenmemesi nedeniyle FIFA'ya başvurmuştu. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 18:09
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Geçtiğimiz sezon başında çok konuşulan bir hamleye imza atan Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Kanarya, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde RAMS Başakşehir'i yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, turuncu-lacivertliler oynanan maçın ardından takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Portekizli teknik adam, sezon başındaysa eski takımı Al-Hilal ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Suudi Arabistan ekibinin başında bulunan Jorge Jesus'un FIFA'ya başvuracağı iddiaları gündemde yer alıyordu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

Jesus, Fenerbahçe döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus...

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Habertürk'ün haberine göre; Portekizli teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü.

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