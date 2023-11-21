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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra iki kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 19:26
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin açıklamasına göre hukuk müşavirliği, 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle Fenerbahçe Kulübünü ve başkan Ali Koç'u sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye gönderdi.

Hukuk müşavirliği aynı zamanda Ali Koç'u, 9 Kasım'daki Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları sebebiyle ayrıca PFDK'ye sevk etti.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek de 17 Kasım'da kulüp resmi sitesinde yer alan paylaşımdan dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildi.﻿

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