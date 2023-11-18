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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:54
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah salonda çalışan futbolcular, akşam antrenmanında ise sahaya indi.

Milli futbolculardan yoksun olarak yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, dar alanda hücum organizasyonu ve yine dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını 19 Kasım Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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