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FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, performansıyla beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder’le görüşme yaptığı ve özel hayatı ve fiziki durumunu düzeltmesi yönünde kendisini uyardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığı Cengiz Ünder şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta 1 asist yapabilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu 73'te oyuna girdiği Adana deplasmanında sadece 1 ikili mücadele kazanıp 1 isabetsiz şut atabilmişti. Taraftarlar da yıldız isme performansından dolayı sosyal medyadan tepki göstermişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Cengiz Ünder ile bir görüşme yaptığı ve yıldız isme özel hayatını düzene sokması ve fiziki durumunu düzeltmesi konusunda uyardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Cengiz'in de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendini tam olarak gösteremediğini dile getirdiği ve milli aradan sonra "Gerçek Cengiz'i herkese izleteceğim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'e sert ikaz: Kendine gel!

Milli aradan sonra İrfan Can ile forma rekabetine girecek yıldız ismin şans bulacağı maçlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

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