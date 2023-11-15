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Fenerbahçe'nin yeni transferi Yiğit Evin kimdir? Kaç yaşında?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den geleceğe yönelik olarak flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği altyapısından genç yetenek Yiğit Evin'i kadrosuna kattı. Bu transferin ardından taraftarlar, "Yiğit Evin kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm bu soruların cevabı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 16:22 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 16:39
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Yiğit Evin kimdir? Kaç yaşında?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den geleceğe yönelik olarak dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Kanarya son olarak Gençlerbirliği altyapısında forma terleten 15 yaşındaki Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.

Genç oyuncuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarılıyor.

25 Ocak 2008 Çankaya doğumlu olan Yiğit Evin, sağ ve sol kanat olarak görev yapıyor. 2018 yılında Gençlerbirliği alt yapısına giren 15 yaşındaki oyuncu 5 yıldır altyapının değişik kademelerinde görev yapıyor.

Milli takım yetkililerince yakından takip edilen Yiğit, 1 kez U14, 2 kez U15 ve 1 kez de U16 milli takımlarında ay-yıldızlı formayı giydi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Geçtiğimiz sezon U16 liginde 17 gol ve 15 asist yapmayı başaran genç futbolcu, daha önceki sezonlarda da U14 ve U15'te gol ve asist kralı olmuş, bu yıl Gençlerbirliği U17 takımında çıktığı 6 maçta 4 gol ve 6 asistlik bir performans göstermişti.

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