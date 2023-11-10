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Fenerbahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi, ligin ardından Avrupa'da da sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 10:35
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Fenerbahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4'üncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü. 6 puana yükselen Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Jakub Pietrowski ve 90+2'nci dakikada Rwan Seco kaydetti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Nordsjaelland sahasında Spartak Trnava ile 1-1 berabere kaldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE BU SEZON BİR İLK

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ilk kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe 21'inci mücadelesinde rakip fileleri havalandıramadı. Ligde 11 maçta 31, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 maçta 21 gol atan sarı-lacivertli ekip, grup aşamasında ise Ludogorets maçına kadar oynadığı 3 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşamıştı.

DEPLASMANDA SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da çıktığı son 2 deplasman karşılaşmasında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 3 deplasman maçında üstün performansıyla rakiplerine gol atma izni vermeyen sarı-lacivertliler, bu seriyi grup aşamasına taşıyamadı. Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde oynadığı 8 deplasman maçında rakiplerine gol sevinci yaşatmayan sarı-lacivertliler, gruptaki Spartak Trnava maçının ardından Ludogorets mücadelesinde de kalesini gole kapatamadı.

YUSUF AKÇİÇEK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta terletti. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 2006 doğumlu oyuncu, gösterdiği performansla beğenileri topladı, Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıkların yanı sıra Mert Müldür ile Samet Akaydin'in UEFA listesinde olmamasından dolayı İsmail Kartal'ın görev verdiği Akçiçek, pozisyonlardaki müdahaleleriyle alkışları topladı. İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından genç oyuncu için yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Onu hemen hemen sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır tamamen bizimle beraber antrenmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Bugün güzel bir maç çıkardı. Genç ve önü açık bir oyuncumuz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında 30 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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