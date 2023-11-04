Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, şimdiden ocak ayındaki ara transfer döneminin gözdesi oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle Süper Lig'e damga vuran genç oyuncu, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Bir süredir Szymanski'yi izleyen İtalyan devi Napoli, transfer için Türkiye'ye gelme kararı aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları ve Napoli'nin Szymanski teklifi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 13:47
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TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Sarı-lacivertlilerdeki futboluyla göz kamaştıran Polonyalı futbolcu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Sezon başında kadroya dahil edilen genç yıldız, takıma çabuk uyum sağladı.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişilmez isimleri arasına girdi.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan Polonyalı oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla beğeni topladı.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

NAPOLI PEŞİNDE!
Sergilediği futbolla dikkat çeken Szymanski'ye İtalyan ekibi Napoli talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden İtalyan ekibi Napoli, somut adımlar atmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

TÜRKİYE'YE GELİYORLAR!
Kim Min-Jae sonrası Türkiye pazarı ile daha yakından ilgilenmeye başlayan İtalyan ekibi, ocak ayında resmi teklif yapmak için Türkiye'ye gelecek.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Çizme kulübü, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

YÖNETİM BIRAKMAYACAK!
Sarı-lacivertli yönetim, futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Fenerbahçeli kurmaylar, rakam ne olursa olsun ocak ayında yapılacak teklifi geri çevirecek.

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