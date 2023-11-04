TRANSFER HABERİ: Napoli Szymanski için geliyor! Teklif belli oldu

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerdeki futboluyla göz kamaştıran Polonyalı futbolcu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.
Sezon başında kadroya dahil edilen genç yıldız, takıma çabuk uyum sağladı.
Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişilmez isimleri arasına girdi.
Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan Polonyalı oyuncu, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla beğeni topladı.
Fenerbahçe'nin 10 numarası Sebastian Szymanski'yi izleyen Napoli scoutları, yıldız isim hakkında olumlu rapor verdi.
Bir süredir oyuncuyu yakından takip eden İtalyan ekibi Napoli, somut adımlar atmak için harekete geçti.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sabah'ın haberine göre; Çizme kulübü, Polonyalı oyuncu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
YÖNETİM BIRAKMAYACAK!
Sarı-lacivertli yönetim, futbolcusunu şampiyonluğa giderken kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.
Fenerbahçeli kurmaylar, rakam ne olursa olsun ocak ayında yapılacak teklifi geri çevirecek.
Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.