Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan A Spor'a özel açıklama: Güzel bir maç olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"ARTIK SABRIMIZ TÜKENDİ"

"Bizim artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim. Ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar, iddialar, söylemler... Bunlar ele alınmıyor. Bu durum bizleri endişeye sevk ediyor."

"ÇOK GARİP OLAYLAR YAŞANIYOR"

"Telefonla bağlanmak tarzım değildir. Sanırım başkanlığımda ilk defa bunu yapıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. 100. yıl nedeniyle açıklama yapmadık. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Çok garip olaylar yaşanıyor."

"YOLUN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

"Bu hafta birkaç gün sakatlıklarla uğraştık, bu konulara eğilmedik. İyi ki eğilmedik. Bugün yolun bittiği yerdeyiz. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Tüm lig için garip hakem hataları var."

"ALPER ULUSOY İLE İLGİLİ İDDİALAR VAR"

"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara para aklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."

"İSMAİL HOCA'YI BÜYÜKEKŞİ Mİ SEVK ETTİ?"

"Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail Hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı."

"TALİHSİZ SAKATLIKLAR YAŞADIK"

"Cumartesi güzel bir maç olsun. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. İsmail Hoca'ya da sordum 'Her şey iyi giderken 4 stoperini kaybettiğin oldu mu?' dedim. 'Hayır' dedi. Biz takımımıza inanıyoruz. Maçın sonuna kadar takımı desteklesin taraftar. İnşallah bu maçı kazanacağız."